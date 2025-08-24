Дроны СБУ и ССО поразили порт "Усть-Луга" в Ленинградской области – источник

Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на "Усть-Луга" в 2025 году

Порт "Усть-Луга" в Ленинградской области (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили производственные мощности порта "Усть-Луга" в Ленинградской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ.

По предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа.

По данным собеседника, удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на "Усть-Луга" в 2025 году. Первая была в начале января.

"Через этот терминал Россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая нужна России для ведения войны", – сообщил информированный собеседник в СБУ.

В ночь на 24 августа дроны атаковали несколько регионов России. Взрывалось, в частности, в Самарской области возле Сызранского нефтеперерабатывающего завода.

Также сообщалось, что дроны могли атаковать порт "Усть-Луга", расположенный на севере России в Ленинградской области.