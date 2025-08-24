Дроны СБУ и ССО поразили порт "Усть-Луга" в Ленинградской области – источник
В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили производственные мощности порта "Усть-Луга" в Ленинградской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ.
По предварительной информации, украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа.
По данным собеседника, удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.
Это уже вторая успешная атака беспилотников СБУ на "Усть-Луга" в 2025 году. Первая была в начале января.
"Через этот терминал Россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая нужна России для ведения войны", – сообщил информированный собеседник в СБУ.
В ночь на 24 августа дроны атаковали несколько регионов России. Взрывалось, в частности, в Самарской области возле Сызранского нефтеперерабатывающего завода.
Также сообщалось, что дроны могли атаковать порт "Усть-Луга", расположенный на севере России в Ленинградской области.
- 4 января 2025 года беспилотники атаковали крупнейший в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.
- Впоследствии стало известно, что за атакой стоит СБУ. На видео видно, как один из украинских дронов попадает в емкость с газовым конденсатом.
- В ночь на 14 августа Украина нанесла успешного удара по крупнейшему производителю горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ – НПЗ "Лукойл" в Волгограде.
