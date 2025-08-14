Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода в Волгограде

Украина нанесла успешный удар по крупнейшему производителю горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" (Фото: wikipedia.org)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Волгоградского нефтеперерабатывающего завода украинскими беспилотниками.

В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем, Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", обеспечивающему российскую армию нефтепродуктами.

Попадания ударных БпЛА вызвали на заводе сильные пожары. Детальные последствия уточняются.

СПРАВКА Волгоградский НПЗ – крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% от всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики Вооруженных сил России.