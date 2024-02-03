Появилось видео момента попадания беспилотника в НПЗ "Лукойл" в Волгограде
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе Волгограда. Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео момента попадания со ссылкой на местных жителей.
Как утверждает автор видео, оно было снято в поселке Малые Чапурники Светлоярского района области, в пяти километрах от завода "Лукойл" в Красноармейском районе Волгограда, где произошел взрыв.
Судя по ролику, появившемуся в чате Светлоярского района, камера установлена на одном из частных домов.
На кадрах видно, что взрыв произошел в 04:49 по времени, установленному на камере. Зрительно пейзаж на горизонте схож с пейзажем НПЗ.
"ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн тонн.
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