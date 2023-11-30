Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що у Росії частішають збої в роботі залізниці. Військова розвідка показала спільний з рухом опору спецзахід, унаслідок якого було спалено дві релейні шафи на важливих ділянках залізниці під Москвою.

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За даними ГУР, серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території РФ спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф.

Відомство повідомляє, що за останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти:

→ релейна шафа поблизу населеного пункту Лазенки Новопередєлкінського району;

→ релейна шафа поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово.

"Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано. Вогонь, хаос і параліч на російській залізниці ― ще один наслідок російської злочинної війни проти України", – повідомляє ГУР.

На відео показано, як спалюють дві релейні шафи у різних локаціях.

Колаж: ГУР

Лазенки та Артем'єво на мапі:

Співрозмовник LIGA.net повідомив, що СБУ влаштувала вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії – це єдиний серйозний шлях між РФ та Китаєм.

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