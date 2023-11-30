Главное управление разведки Минобороны сообщило, что в России учащаются сбои в работе железной дороги. Военная разведка показала совместное с движением сопротивления спецмероприятие, в результате которого были сожжены два релейных шкафа на важных участках железной дороги под Москвой.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ГУР, серьезные осложнения логистики из-за задержки поездов на территории РФ вызваны выведением из строя железнодорожных релейных шкафов.

Ведомство сообщает, что за последние дни ноября 2023 года на важных участках российской железной дороги в Московской области сгорели два объекта:

→ релейный шкаф вблизи населенного пункта Лазенки Новопеределкинского района;

→ релейный шкаф вблизи населенного пункта Артемьево городского округа Домодедово.

"В результате специального мероприятия, реализуемого совместно с движением сопротивления, движение поездов на указанных участках было парализовано. Огонь, хаос и паралич на российской железной дороге ― еще одно следствие российской преступной войны против Украины", – сообщает ГУР.

На видео показано, как сжигают два релейных шкафа в разных локациях.

Коллаж: ГУР

Лазенки и Артемьево на карте:

Собеседник LIGA.net сообщил, что СБУ устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии – это единственный серьезный путь между РФ и Китаем.

Читайте также: Партизанщина. В РФ за ночь сожгли несколько объектов на железной дороге – от Челябинска до Питера – росСМИ