В Челябинской области РФ неизвестные якобы уничтожили четыре релейных шкафа на российской железной дороге. Об этом сообщает прокремлевский ресурс Shot.

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Пропагандисты утверждают, что сразу четыре релейных шкафа были сожжены в городе Миасс.

Отмечается, что первое возгорание на ходу заметил машинист поезда в 23:00. Железнодорожное оборудование успело полностью выгореть.

Полицейские РФ выяснили, что неизвестные якобы подожгли шкаф, отогнув металлическую дверь. На месте якобы нашли лезвие ножа, его забрали на экспертизу.

РосСМИ утверждает, что через несколько часов сразу три релейных шкафа загорелись в пяти километрах от места первого пожара. Все оборудование было полностью уничтожено.

Полиция РФ ищет "диверсантов", которые якобы могли это сделать.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть данную информацию.

1 мая 2023 года в Брянской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд из-за якобы подрыва путей. На следующий день ситуация повторилась.

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