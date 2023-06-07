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Неизвестные якобы сожгли сразу четыре релейных шкафа в Челябинской области РФ – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 10:50
Неизвестные якобы сожгли сразу четыре релейных шкафа в Челябинской области РФ – росСМИ - Фото
Релейные шкафы (Иллюстративное фото: The Insider)

В Челябинской области РФ неизвестные якобы уничтожили четыре релейных шкафа на российской железной дороге. Об этом сообщает прокремлевский ресурс Shot.

Пропагандисты утверждают, что сразу четыре релейных шкафа были сожжены в городе Миасс.

Отмечается, что первое возгорание на ходу заметил машинист поезда в 23:00. Железнодорожное оборудование успело полностью выгореть.

Полицейские РФ выяснили, что неизвестные якобы подожгли шкаф, отогнув металлическую дверь. На месте якобы нашли лезвие ножа, его забрали на экспертизу.

РосСМИ утверждает, что через несколько часов сразу три релейных шкафа загорелись в пяти километрах от места первого пожара. Все оборудование было полностью уничтожено.

Полиция РФ ищет "диверсантов", которые якобы могли это сделать.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Місто Міас на карті

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Артём Джерипа
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