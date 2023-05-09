Неизвестные партизаны якобы уничтожили находившийся на ремонте в Новосибирске боевой самолет оккупантов Су-24. Об этом сообщила организация "Легион Свобода России".

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Отмечается, что утром 8 мая на территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные якобы уничтожили бомбардировщик, находившийся на площадке для авиатехники, предназначенной для ремонта и модернизации.

"Как нам сообщили, самолет успешно догорел. Ремонт ему уже не понадобится", – говорится в сообщении.

Организация утверждает, что именно ее члены якобы подожгли самолет, чтобы еще раз показать россиянам, что война России против Украины должна быть окончена.

"Ты не может воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" – преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", – написали в "Легионе".

Ночью 9 мая 2023 года оккупанты нанесли удары по Украине: были слышны взрывы в Киеве и области.

В Генштабе предупредили, что российский диктатор Путин может прибегнуть к провокациям в России на 9 мая.

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Артем Джеріпа

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