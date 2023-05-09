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Парад на 9 мая в Москве. Генштаб предупредил, что Путин может устроить провокации в России

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 07:47
Парад на 9 мая в Москве. Генштаб предупредил, что Путин может устроить провокации в России - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Украинское командование предупредило, что Кремль может устроить провокации во время парадов 9 мая в российских городах. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что извечным оружием тиранов являются провокации и ложь, а вся суть войны, которую РФ ведет против Украины, заключается в том, что украинцы отличаются от россиян. 

Отмечается, что именно оккупанты бомбят родильные дома и вокзалы с гражданскими, когда ВСУ сражаются на поле боя. 

"Наш враг — это государство-террорист, помешанное на сакральных датах. "Победобесие" России постоянно требует новых больших жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения", — сообщили в ГШ.

Генштаб обращает внимание, что во многих городах России запланированы парады, в том числе и с участием детей — не исключено, что Москва готовит провокации против своего населения, так как Кремль неоднократно убивал своих людей ради политических целей. 

"ВСУ действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, соблюдают правила и обычаи войны. Жизнь людей — ключевая ценность для нас. Мы не воюем против гражданского населения и, в частности, детей", — сказано в заявлении.

  • 7 мая 2023 года представитель ГУР Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.
  • 8 мая заместитель министра обороны Маляр заявила, что вероятность обострения на 9 мая остается, поскольку идет война.
  • Президент Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая.

Читайте также: Науседа – россиянам: Вы празднуете 9 мая, а сами стали более жестокими, чем нацисты

Дмитро Гриниченко
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