Парад на 9 мая в Москве. Генштаб предупредил, что Путин может устроить провокации в России

Украинское командование предупредило, что Кремль может устроить провокации во время парадов 9 мая в российских городах. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что извечным оружием тиранов являются провокации и ложь, а вся суть войны, которую РФ ведет против Украины, заключается в том, что украинцы отличаются от россиян.

Отмечается, что именно оккупанты бомбят родильные дома и вокзалы с гражданскими, когда ВСУ сражаются на поле боя.

"Наш враг — это государство-террорист, помешанное на сакральных датах. "Победобесие" России постоянно требует новых больших жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения", — сообщили в ГШ.

Генштаб обращает внимание, что во многих городах России запланированы парады, в том числе и с участием детей — не исключено, что Москва готовит провокации против своего населения, так как Кремль неоднократно убивал своих людей ради политических целей.

"ВСУ действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, соблюдают правила и обычаи войны. Жизнь людей — ключевая ценность для нас. Мы не воюем против гражданского населения и, в частности, детей", — сказано в заявлении.

7 мая 2023 года представитель ГУР Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.

8 мая заместитель министра обороны Маляр заявила, что вероятность обострения на 9 мая остается, поскольку идет война.

Президент Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая.

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Дмитро Гриниченко

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