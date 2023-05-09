Российских дипломатов в Варшаве разбудили звуками взрывов и воздушной тревоги. Об этом сообщили члены общественной инициативы Euromaidan-Warszawa.
"Мы под домом российских дипломатов. В День победы будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, рашисты! Ваше время наступило", – говорится в сообщении.
Они отмечают, что хотят, чтобы "сегодня современные фашисты очнулись от последствий собственных действий".
Они отметили, что этой акцией не хотят "обращаться к совести" дипломатов страны-террориста или получить от них какие-то слова или действия.
"Мы хотим одного: чтобы их наконец-то выслали из Польши. Потому что у них нет ничего общего с цивилизованным миром", – объяснили участники акции.
- 27 апреля 2023 года Польша конфисковала средства со счетов посольства России в Варшаве.
- 29 апреля мэрия Варшавы забрала у России незаконно захваченное здание школы при посольстве.
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