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Российские дипломаты проснулись от звуков сирены и взрывов в Варшаве – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 10:56
Видео: Facebook Euromaidan-Warszawa
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Российских дипломатов в Варшаве разбудили звуками взрывов и воздушной тревоги. Об этом сообщили члены общественной инициативы Euromaidan-Warszawa.

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"Мы под домом российских дипломатов. В День победы будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, рашисты! Ваше время наступило", – говорится в сообщении.

Они отмечают, что хотят, чтобы "сегодня современные фашисты очнулись от последствий собственных действий".

Они отметили, что этой акцией не хотят "обращаться к совести" дипломатов страны-террориста или получить от них какие-то слова или действия.

"Мы хотим одного: чтобы их наконец-то выслали из Польши. Потому что у них нет ничего общего с цивилизованным миром", – объяснили участники акции.

  • 27 апреля 2023 года Польша конфисковала средства со счетов посольства России в Варшаве.
  • 29 апреля мэрия Варшавы забрала у России незаконно захваченное здание школы при посольстве.

Читайте также: Польша не планирует разрывать дипломатические отношения с РФ: посол "делает там замечательные вещи" – МИД

Артем Джеріпа
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