Варшава забирает у России незаконно захваченное здание школы при посольстве – видео

Мэрия Варшавы проводит исполнительное производство по зданию средней школы при посольстве России в Варшаве, которое суд постановил вернуть в собственность города. Об этом в комментарии портала tvp.info сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

В субботу утром перед зданием по ул. Келецкой 45 в Варшаве, где расположена средняя школа, появились полицейские. Город начал возвращать "незаконно захваченное" россиянами здание. Ясина отметил, что мэрия действует на основании решения суда.

Ясина подчеркнул, что недвижимость на улице Келецкой не имеет дипломатического статуса. "Это просто возврат имущества Госказначейства, не имеющего никакого отношения к Венской конвенции", – сказал он.

