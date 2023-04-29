Варшава забирает у России незаконно захваченное здание школы при посольстве – видео

Мэрия Варшавы проводит исполнительное производство по зданию средней школы при посольстве России в Варшаве, которое суд постановил вернуть в собственность города. Об этом в комментарии портала tvp.info сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

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В субботу утром перед зданием по ул. Келецкой 45 в Варшаве, где расположена средняя школа, появились полицейские. Город начал возвращать "незаконно захваченное" россиянами здание. Ясина отметил, что мэрия действует на основании решения суда.

Ясина подчеркнул, что недвижимость на улице Келецкой не имеет дипломатического статуса. "Это просто возврат имущества Госказначейства, не имеющего никакого отношения к Венской конвенции", – сказал он.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

В начале марта 2022 года МИД Польши сообщил, что обратился в компетентные органы государственного управления с рекомендацией открыть исполнительное производство по двум объектам недвижимости, которые не используются в дипломатических и консульских целях и незаконно находятся в собственности Российской Федерации.

Польские суды обязали РФ передать здания законному владельцу – Госказначейству Польши.

В МИД РФ заявили, что Москва расценивает вторжение польских властей на территорию школы как "враждебные действия и вопиющее нарушение Венской конвенции, а также посягательство на российскую дипнедвижимость". Там пообещали "жестко" отреагировать.

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Вадим Ребрина

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