Польша не хочет ждать годами вступления Украины в НАТО: Чем быстрее, тем лучше

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Украина должна вступить в НАТО как можно быстрее, потому что от этого зависит безопасность всего региона. Об этом он сказал польскому агентству PAP, комментируя недавнее заявление министр обороны Германии Борис Писториус.

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Писториус ранее на этой неделе сказал, что дверь НАТО для Украины приоткрылась, но такие решения должны приниматься не "с одного лишь чувства солидарности", но и "с холодной головой и горячим сердцем".

"Вопрос в том, когда придет время для этих "холодных голов"? Через пять, десять, тридцать лет после войны?" – ответил на это Вавжик.

Он предполагает, что войны в Украине вообще можно было бы избежать, если бы ее пригласили в НАТО раньше.

Замминистра главы МИД Польши сказал, что заявление Писториуса может снова отсрочить вступление Украины в НАТО, поскольку для принятия новых членов в альянс нужно единодушие.

Польша выступает за скорейшее присоединение к Украине, добавил он.

"По нашему мнению, чем быстрее это произойдет, тем лучше, потому что это будет залогом безопасности не только для Украины и Польши, но и всего региона", – сказал Вавжик.

Он добавил, что польская сторона "постоянно пытается убедить западных партнеров передумать и Украина как можно быстрее присоединилась к Альянсу".

Президент Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

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Андрій Водяний

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