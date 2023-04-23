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Польша не хочет ждать годами вступления Украины в НАТО: Чем быстрее, тем лучше

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 12:32
Польша не хочет ждать годами вступления Украины в НАТО: Чем быстрее, тем лучше - Фото
Петр Вавжик (Фото: правительство Польши)

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Украина должна вступить в НАТО как можно быстрее, потому что от этого зависит безопасность всего региона. Об этом он сказал польскому агентству PAP, комментируя недавнее заявление министр обороны Германии Борис Писториус.

Писториус ранее на этой неделе сказал, что дверь НАТО для Украины приоткрылась, но такие решения должны приниматься не "с одного лишь чувства солидарности", но и "с холодной головой и горячим сердцем".

"Вопрос в том, когда придет время для этих "холодных голов"? Через пять, десять, тридцать лет после войны?" – ответил на это Вавжик.

Он предполагает, что войны в Украине вообще можно было бы избежать, если бы ее пригласили в НАТО раньше.

Замминистра главы МИД Польши сказал, что заявление Писториуса может снова отсрочить вступление Украины в НАТО, поскольку для принятия новых членов в альянс нужно единодушие.

Польша выступает за скорейшее присоединение к Украине, добавил он.

"По нашему мнению, чем быстрее это произойдет, тем лучше, потому что это будет залогом безопасности не только для Украины и Польши, но и всего региона", – сказал Вавжик.

Он добавил, что польская сторона "постоянно пытается убедить западных партнеров передумать и Украина как можно быстрее присоединилась к Альянсу".

  • Президент Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 20 апреля сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.
  • Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

Смотрите также: Никто не поймет НАТО, если на саммите в Вильнюсе Украину не пригласят в Альянс – Зеленский

Андрій Водяний
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