Польша не планирует разрывать дипотношения с РФ: посол "делает замечательные вещи" – МИД

Представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил, что Варшава пока не планирует полностью разрывать отношения с государством-террористом Россией и выдворять российских дипломатов из страны. Об этом он рассказал RMF FM.

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"Об этом нас спрашивают и журналисты, и оппозиционные, и правящие политики, и даже простые люди. Это всегда вопрос взвешивания "за" и "против". Однако уже год как это "против" превалирует над оставлением какого-то представительства в РФ", – сказал он.

Ясина отметил, что работа представительства в Москве является вопросом заботы о польских гражданах и вопросом незакрытия каналов коммуникации.

Спикер МИД отметил, что большинство стран Европейского Союза оставляют своих послов в Москве.

"Это тоже своеобразный символ, так как посол Кшиштоф Краевский делает там много замечательных вещей, встречаясь, между прочим, с политиками российской оппозиции и заботясь о них", – сказал он.

2 мая 2023 года на российском пропагандистском шоу угрожали убийством послу Польши в РФ. Представитель президента ответил: жизнь в России – это сплошная угроза.

В канцелярии президента Польши заявили, что будут добиваться репараций от России после Германии.

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Артем Джеріпа

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