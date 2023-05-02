Варшава будет добиваться репараций от России, заявили в МИД Польши – Financial Times

После того как Польша "добьется репараций" от Германии за нацистскую оккупацию, она намерена подойти с этим вопросом и к России. Об этом в комментарии Financial Times заявил польский заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач.

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По его словам, достичь договоренности по этому вопросу с Берлином проще, чем с Москвой.

"Мы верим, что сможем начать диалог с Германией относительно репараций, но с Путиным – это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", – сказал он, отвечая на вопрос, по чему Варшава не требует от России репараций.

Тема репараций начала активно обсуждаться в польском обществе в 2017 году. В частности, о праве Польши на возмещение ущерба заявила на тот момент премьер Польши Беата Шидло.

В 2019 году Германия заявила, что считает все свои обязательства по выплате репараций Польше за убытки во Второй мировой войне полностью выполненными, и не будет ничего больше выплачивать.

СПРАВКА. После войны компенсационные выплаты Польше осуществляла Немецкая Демократическая Республика, однако Польша отказалась от них в 1953 году. Это решение в Варшаве сейчас называют нелегитимным, аргументируя тем, что оно было принято под давлением СССР.

6 августа 2022 года президент Зеленский создал специальную рабочую группу для разработки и внедрения механизма компенсации ущерба, причиненного Украине вооруженной агрессией РФ.

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Мілана Головань

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