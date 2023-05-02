UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Варшава будет добиваться репараций от России, заявили в МИД Польши – Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 10:33
Варшава будет добиваться репараций от России, заявили в МИД Польши – Financial Times - Фото
Марцин Пшидач (Фото: ЕРА)

После того как Польша "добьется репараций" от Германии за нацистскую оккупацию, она намерена подойти с этим вопросом и к России. Об этом в комментарии Financial Times заявил польский заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач.

По его словам, достичь договоренности по этому вопросу с Берлином проще, чем с Москвой.

"Мы верим, что сможем начать диалог с Германией относительно репараций, но с Путиным – это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", – сказал он, отвечая на вопрос, по чему Варшава не требует от России репараций.

Тема репараций начала активно обсуждаться в польском обществе в 2017 году. В частности, о праве Польши на возмещение ущерба заявила на тот момент премьер Польши Беата Шидло.

В 2019 году Германия заявила, что считает все свои обязательства по выплате репараций Польше за убытки во Второй мировой войне полностью выполненными, и не будет ничего больше выплачивать.

СПРАВКА. После войны компенсационные выплаты Польше осуществляла Немецкая Демократическая Республика, однако Польша отказалась от них в 1953 году. Это решение в Варшаве сейчас называют нелегитимным, аргументируя тем, что оно было принято под давлением СССР.

Читайте также: Репарации. В Гааге создадут реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша владимир путин ущерб Марцин Пшидач репарации
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 