На программе Соловьева начали угрожать убийством послу Польши в РФ. У Дуды отреагировали

На программе российского пропагандиста Владимира Соловьева бывший российский детский омбудсмен Павел Астахов начал угрожать убийством послу Польши в Москве. В ответ представитель президента Польши Марцин Пшидач заявил, что жизнь в России — это сплошная угроза. Об этом он сообщил в интервью каналу TVP Info.

На пропагандистском телевидении РФ Астахов начал жаловаться Соловьеву, вспоминая инцидент с послом России в Польше Сергеем Андреевым на 9 мая 2022 года, когда того облили красной краской.

"Год назад, когда облили Андреева на праздновании, я ждал: найдут ли в Москве-реке плавающего посла Польши или не найдут. Я объясню, почему я говорю об этом. Потому что это ответные действия на недружественные проявления. Это в рамках международного права", — сказал он.

По словам Пшидача, жизнь в Москве сегодня — это одна большая угроза не только для дипломатов, но и для простых россиян.

"Способ функционирования режима, очень агрессивно растущий национализм — все это создает атмосферу, в которой сегодня в Москве никто не живет особо безопасно. Слова Астахова показывают, насколько далеко Россия ушла от цивилизационных стандартов", — заявил чиновник.

Дипломат отметил, что Андреева в 2022 году обливали краской не официальные лица или представители польской власти, а обычные люди.

Насчет возможного разрыва дипломатических отношений с РФ и отзыва дипломатического представительства в Москве Пшидач сказал, что такое решение пока не принято.

"Мы находимся в координации с европейскими государствами и нашим евроатлантическим сообществом. Если мы все согласны с тем, что дипломатов следует отозвать, мы, вероятно, так и поступим. Присутствие дипломатов в РФ также дает информацию о том, что происходит в Москве", — резюмировал он.