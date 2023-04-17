Дуда: Любой, кто призывает прекратить помощь Украине, хочет, чтобы Россия победила

Любой, кто сегодня призывает прекратить помощь Украине, действует в интересах Москвы и стремится к тому, чтобы Россия победила. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с президентом Италии Серджио Маттареллой, передает PAP.

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Дуда отметил, что в последнее время появились призывы прекратить помощь Украине.

"Были и очень тревожные слова с призывом прекратить помощь Украине. Что ж, как сосед Украины, президент республики Польша, а также президент государства-члена Европейского Союза, я хочу сказать отсюда, из нашей части Европы, что любой, кто призывает к прекращению помощь Украине, сегодня, в условиях продолжающейся российской агрессии, фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России, фактически он хочет, чтобы Россия победила Украину", – заявил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что если Украине не помогать, то Россия победит.

"Если Украине не будет оказана помощь, Россия выиграет эту войну, что будет лишь первым шагом со стороны России к распространению своего господства на народы этой части Европы", – сказал он.

Дуда добавил, что поляки прекрасно знают "эту российскую жадность, жадность властвовать над другими народами, порабощать другие народы, лишать их потенциала и использовать его".

Именно поэтому, заявил президент Польши, поляки поддерживают Украину и прекрасно понимают своих украинских соседей, которые хотят любой ценой отстоять свою свободу и независимость.

"Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине постоянно, пока эта война не закончится поражением России. Россия не может выиграть эту войну. Если Россия выиграет эту войну, она нападет на другие страны", – сказал Дуда.

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Наталія Медведєва

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