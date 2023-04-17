Наступление России не сработало, теперь Путин ставит на усталость от войны — МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что диктатор Владимир Путин должен увидеть, что не достигнет своих целей из-за усталости от войны. Об этом она сообщила во время встрече глав МИД стран G7 в Японии, цитирует ее Укринформ.
По ее словам, G7 в прошлом году противостояла российской агрессии против Украины по разным направлениям — поддержкой украинского народа зимой, санкциями против РФ и ограничениями цен на нефть.
Она отметила, что союзники помогли Украине выстоять во время ударов по критической инфраструктуре и зимнего наступления россиян.
Бербок заявила, что G7 должна показать Путину свою решимость насчет того, что он не добьется своих целей из-за истощения и усталости.
"Мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права имеет приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, которые базируются не на зависимости, а на справедливости и общих правилах конкуренции", — подчеркнула дипломат.
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