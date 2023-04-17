Наступление России не сработало, теперь Путин ставит на усталость от войны — МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что диктатор Владимир Путин должен увидеть, что не достигнет своих целей из-за усталости от войны. Об этом она сообщила во время встрече глав МИД стран G7 в Японии, цитирует ее Укринформ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, G7 в прошлом году противостояла российской агрессии против Украины по разным направлениям — поддержкой украинского народа зимой, санкциями против РФ и ограничениями цен на нефть.

Она отметила, что союзники помогли Украине выстоять во время ударов по критической инфраструктуре и зимнего наступления россиян.

Бербок заявила, что G7 должна показать Путину свою решимость насчет того, что он не добьется своих целей из-за истощения и усталости.

"Мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права имеет приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, которые базируются не на зависимости, а на справедливости и общих правилах конкуренции", — подчеркнула дипломат.

Читайте также: "Немецкие войска в Украине". Вице-канцлер Германии провел красную черту помощи Киеву

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.