Дуда: Безопасность Украины могут обеспечить США, Польша и Британия. Мы в авангарде помощи

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины могут обеспечить его страна, США и Великобритания. Об этом он сообщил во время выступления в польском сейме.

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По его словам, власти Польши ведут политику на усиление американского присутствия, а также обеспечения безопасности страны за счет закупки современной техники, помощи Украине и присутствия в альянсах.

Он отметил, что союз с США является для Польши фундаментальным вопросом.

"Трансатлантическое партнерство — это путь к укреплению безопасности на восточном фланге Европы. Польская внешняя политика в последнее время очень активна. Перед нами стоит самая важная задача – обеспечить безопасность Польши и всех, кто в ней живет", — сказал Дуда.

Польский лидер заявил, что только США способны обеспечить безопасность Центрально-Восточной Европы.

"Мы, США и Великобритания, находимся в авангарде помощи Украине. Те, кто следовал этой политике, были правы в отношении нынешней международной ситуации", — подчеркнул президент Польши.

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Дмитро Гриниченко

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