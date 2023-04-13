Дуда: Безопасность Украины могут обеспечить США, Польша и Британия. Мы в авангарде помощи
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины могут обеспечить его страна, США и Великобритания. Об этом он сообщил во время выступления в польском сейме.
По его словам, власти Польши ведут политику на усиление американского присутствия, а также обеспечения безопасности страны за счет закупки современной техники, помощи Украине и присутствия в альянсах.
Он отметил, что союз с США является для Польши фундаментальным вопросом.
"Трансатлантическое партнерство — это путь к укреплению безопасности на восточном фланге Европы. Польская внешняя политика в последнее время очень активна. Перед нами стоит самая важная задача – обеспечить безопасность Польши и всех, кто в ней живет", — сказал Дуда.
Польский лидер заявил, что только США способны обеспечить безопасность Центрально-Восточной Европы.
"Мы, США и Великобритания, находимся в авангарде помощи Украине. Те, кто следовал этой политике, были правы в отношении нынешней международной ситуации", — подчеркнул президент Польши.
- Польша передаст Украине бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak.
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- Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях.
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