UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда: Безопасность Украины могут обеспечить США, Польша и Британия. Мы в авангарде помощи

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 15:37
Дуда: Безопасность Украины могут обеспечить США, Польша и Британия. Мы в авангарде помощи - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины могут обеспечить его страна, США и Великобритания. Об этом он сообщил во время выступления в польском сейме.

По его словам, власти Польши ведут политику на усиление американского присутствия, а также обеспечения безопасности страны за счет закупки современной техники, помощи Украине и присутствия в альянсах. 

Он отметил, что союз с США является для Польши фундаментальным вопросом. 

"Трансатлантическое партнерство — это путь к укреплению безопасности на восточном фланге Европы. Польская внешняя политика в последнее время очень активна. Перед нами стоит самая важная задача – обеспечить безопасность Польши и всех, кто в ней живет", — сказал Дуда. 

Польский лидер заявил, что только США способны обеспечить безопасность Центрально-Восточной Европы. 

"Мы, США и Великобритания, находимся в авангарде помощи Украине. Те, кто следовал этой политике, были правы в отношении нынешней международной ситуации", — подчеркнул президент Польши.

Читайте также: Дуда: На саммите НАТО в июле нужны гарантии безопасности Украине. Для ее будущего членства 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания США война польша нато анджей дуда
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 