Дуда объяснил военную помощь Украине: Интерес Польши в том, чтобы Россия получила отпор

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина дала отпор российской агрессии. Об этом он сообщил в интервью польскому телевидению.

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По его словам, он преследует интересы Польши, которые заключаются в том, чтобы Украина отбилась от России.

Он отметил, что исходя из этого Варшава принимает решение о военной помощи.

"Мы проявили добрососедство, благодаря неординарному жесту со стороны поляков завоевали авторитет на международной арене", — сказал Дуда.

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Дмитро Гриниченко

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