Дуда объяснил военную помощь Украине: Интерес Польши в том, чтобы Россия получила отпор
02.05.2023, 07:27
Анджей Дуда (Фото: EPA)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина дала отпор российской агрессии. Об этом он сообщил в интервью польскому телевидению.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, он преследует интересы Польши, которые заключаются в том, чтобы Украина отбилась от России.
Он отметил, что исходя из этого Варшава принимает решение о военной помощи.
"Мы проявили добрососедство, благодаря неординарному жесту со стороны поляков завоевали авторитет на международной арене", — сказал Дуда.
- Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях.
- 6 апреля в Politico написали, что план ЕС по снарядам для Украины "застрял": не могут выбрать производителей оружия.
- 13 апреля Дуда заявил, что безопасность Украины могут обеспечить Польша, США и Великобритания.
Читайте также: Дуда: Любой, кто призывает прекратить помощь Украине, хочет, чтобы Россия победила
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии