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Дуда объяснил военную помощь Украине: Интерес Польши в том, чтобы Россия получила отпор

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 07:27
Дуда объяснил военную помощь Украине: Интерес Польши в том, чтобы Россия получила отпор - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина дала отпор российской агрессии. Об этом он сообщил в интервью польскому телевидению.

По его словам, он преследует интересы Польши, которые заключаются в том, чтобы Украина отбилась от России.
Он отметил, что исходя из этого Варшава принимает решение о военной помощи. 

"Мы проявили добрососедство, благодаря неординарному жесту со стороны поляков завоевали авторитет на международной арене", — сказал Дуда.

Читайте также: Дуда: Любой, кто призывает прекратить помощь Украине, хочет, чтобы Россия победила

Дмитро Гриниченко
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