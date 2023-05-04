Поддержка Запада не вечна, но и Россия тоже. У них несопоставимый ВВП – экс-советник Дуды

Экс-советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох пояснил, что гипотетический отказ западноевропейских государств помогать Украине в войне привел бы к "ментальному переходу Восточной Европы к США". Россия же должна потерпеть сокрушительное поражение в Украине, чтобы никогда не повторить агрессию, сказал он РБК-Украина.

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"Если бы дошло до того, что кто-нибудь из западноевропейских стран отказался помогать Украине, вся Восточная Европа ментально отошла бы полностью к США, потому что американцы работают, и мы это видим", – сказал он.

Кумох отметил, что для Польши важна именно безопасность, а России "надо показать место", чтобы она прекратила агрессивную политику.

"Она [Россия] должна потерпеть унизительное поражение; если этого не сделать, она будет угрожать вам лет через пять, десять, двадцать, выберет другую тактику – нападение, например на Польшу или любую другую страну", – сказал ныне экс-советник польского президента.

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Он отметил, что Польша пытается убедить всех союзников, что победа Украины в войне с Россией возможна.

"Поддержка Запада не вечна – это верно, но и РФ не вечна, ВВП Запада и ВВП РФ несопоставимы. Россия должна жить в убеждении, что Запад никогда не отойдет от поддержки Украины", – отметил Кумох.

По его мнению, ключевым вопросом является поддержка Украины со стороны США, Британии и Польши. Он отметил, что США не перестанут поддерживать Украину, особенно после того, как "потерпели поражение в Афганистане".

"США не перестанут поддерживать Украину, потому что они уже потерпели поражение в Афганистане, ни одна администрация не позволит себе потерпеть поражение еще и в Украине", – сказал Кумох.

Он отметил, что у США "все равно есть средства вести войну", поддерживать Украину выгодно военно-промышленному комплексу государства.

"У США все равно есть средства вести войну, деньги на войну в конце концов оказываются в руках американского ВПК. И военный сектор понимает, что с Россией нужно только так говорить", – отметил Кумох.

2 мая 2023 года президент Польши Дуда объяснил военную помощь Украине: интерес состоит в том, чтобы РФ получила отпор.

3 мая польский президент сравнил войну России против Украины с разделами Польши.

Артем Джеріпа

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