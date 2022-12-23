Попытки России сеять рознь между Польшей и Украиной не увенчаются успехом, заверили у Дуды

Разделить польский и украинский народы, посеять между ними рознь – стратегическая задача России, в результате которой при пассивности Польши должно произойти поглощение Украины оккупантами. Об этом Dziennik Gazeta Prawna заявил советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох и привел в пример того, как должно быть, дружбу лидеров государств-союзников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы на это [оккупацию Украины россиянами] не согласны, потому что это означало бы потерю безопасности для нас. Российская агрессия укрепляет польско-украинское сотрудничество", – заверили у Анджея Дуды.

Кумох объяснил, что нынешнее российское вторжение заставило и Варшаву, и Киев "осознать, что эти две близкие друг другу страны общаются в состоянии дефицита доверия".

Он добавил, что дружба Дуды и президента Владимира Зеленского "основана на том, что они оба проявляют уважение и доверяют друг другу", в результате чего "в этой сфере многое изменилось".

Советник президента Польши считает, что "если сегодня мы хотим примирения с Украиной, мы должны признать параллелизм наших историй – и обоих языков".

Читайте также: В Польше заявляют, что нельзя возвращаться к довоенным отношениям с РФ: Это невозможно

"Мы должны также усвоить истину о том, что демографический потенциал обеих стран схож и что супрематизм никуда не ведет. Мы также должны помнить о несправедливостях — без всякой симметрии, но в разные эпохи эти несправедливости распределялись по-разному. Истина является основой для построения отношений между народами", – подчеркнул Кумох.

Относительно будущего Украины, он заявил, что "мы будем лучшим соседом этой гордой Украины, потому что мы заботимся об Украине, которая верит в себя, мы хотим вместе с ней строить регион, – а также с Литвой, демократической Беларусью и другими странами".

"Гордый регион", – подытожил польский чиновник.

По словам Кумоха, Россию никто в восточноевропейской семье народов не ждет, – "она чужая, в отличие от украинцев и беларусов".

В декабре сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.