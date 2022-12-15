Сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм

14 декабря Сейм Польши принял резолюцию о признании России государством, поддерживающим терроризм. Об этом сообщает TVP.

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Резолюция о признании РФ страной-спонсором терроризма была принята вместе с поправкой, в которой говорится, что Россия несет прямую ответственность за крушение самолета ВВС Польши в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которого погибли 96 человек на борту, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский, члены польского правительства, командование польской армии и НАТО, а также члены польского парламента.

В резолюции говорится: "Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры".

Как отмечается в документе, Россия систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН, а также ряд других обязательств, нападает на территорию других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид, осуществляет враждебные экономические действия, в частности в области энергетики.

Как указано в резолюции Сейма, Россия несет прямую ответственность за крушение рейса Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

За резолюцию проголосовал 231 депутат из 234-х.

13 октября 2022 года ПАСЕ проголосовала за резолюцию, где режим в РФ назван террористическим.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

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Наталія Медведєва

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