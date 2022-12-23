Россию никто тут не ждет, она чужая, в отличие от украинцев и беларусов – советник Дуды
Россия – "чужая" семье народов Восточной Европы, так как "именно она является причиной многовековых страданий всего нашего края". Об этом в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох.
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Он указал, что Россию никто не ждет в Европе: "Нет, потому что Россия чужая".
"Украинцы, беларусы, литовцы, поляки – наши. Россияне – не наши. <..>. У нее [России] также нет никакого наследия, хотя бы отдаленно похожего на Первую Польскую Республику", – сказал советник Анджея Дуды.
Как выразился чиновник, Россия – "глубоко неевропейская и нехристианская, и то, что кажется нам европейским и христианским, в ней только фасад".
- В конце осени 2022 года в Польше на примере фейка Моравецкий–Бандера показали, как РФ пытается подорвать их альянс с Украиной.
- 22 декабря в польской разведке заявили, что в ответ на визит Зеленского в США Кремль "спустил с цепи пропаганду".
- Там же предостерегли, что РФ использует в пропаганде мнения западных экспертов.
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