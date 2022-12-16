Кремлевская пропаганда ищет в публичных высказываниях западных экспертов любые подходящие для ее целей фразы, чтобы использовать их в информационной войне против Запада. Об этом заявил в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства и заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Жарин отметил, что пропагандистские структуры Кремля выискивают в публичных высказываниях западных экспертов точки зрения, которые соответствуют лживым российским нарративам, чтобы хотя чем-нибудь подкрепить свою ложь.

Представитель спецслужб Польши указал, что в последние дни в российских пропагандистских медиа активно распространялись были заявления бывших американских разведчиков Риттера и Джиральди. Первый говорил о якобы "подготовке" Польши к оккупации западной Украины, второй озвучил "версию", что власти Украины якобы сами наращивают военную напряженность, стремясь вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.

Жарин отметил, что эксперты, которых так широко цитируют в России, воспроизводят тезисы кремлевской пропаганды, которая затем использует их высказывания в информационной войне с Западом для поддержания своего же вранья.

9 декабря Жарин заявил, что хотя медиа постоянно сосредотачивают внимание на российском диктаторе Владимире Путине, войну против Украины начал и ведет не только он, а вся пропитанная имперской идеологией Россия

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.