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Кремль использует в своей пропаганде мнения западных экспертов - разведка Польши

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 16:01
Кремль использует в своей пропаганде мнения западных экспертов - разведка Польши - Фото
Станислав Жарин (фото - ЕРА)

Кремлевская пропаганда ищет в публичных высказываниях западных экспертов любые подходящие для ее целей фразы, чтобы использовать их в информационной войне против Запада. Об этом заявил в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства и заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

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Жарин отметил, что пропагандистские структуры Кремля выискивают в публичных высказываниях западных экспертов точки зрения, которые соответствуют лживым российским нарративам, чтобы хотя чем-нибудь подкрепить свою ложь. 

Представитель спецслужб Польши указал, что в последние дни в российских пропагандистских медиа активно распространялись были заявления бывших американских разведчиков Риттера и Джиральди. Первый говорил о якобы "подготовке" Польши к оккупации западной Украины, второй озвучил "версию", что власти Украины якобы сами наращивают военную напряженность, стремясь вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.

Жарин отметил, что эксперты, которых так широко цитируют в России, воспроизводят тезисы кремлевской пропаганды, которая затем использует их высказывания в информационной войне с Западом для поддержания своего же вранья.

  • 9 декабря Жарин заявил, что хотя медиа постоянно сосредотачивают внимание на российском диктаторе Владимире Путине, войну против Украины начал и ведет не только он, а вся пропитанная имперской идеологией Россия
Сергій Бережний
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польша пропаганда россии информационная война станислав жарин
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