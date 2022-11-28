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Фейк Моравецкий–Бандера. В Польше показали, как РФ пытается подорвать их альянс с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 15:27
Фейк Моравецкий–Бандера. В Польше показали, как РФ пытается подорвать их альянс с Украиной - Фото
Матеуш Моравецкий и Владимир Зеленский (фото — Twitter премьера Польши)

Пытаясь вбить клин между украинцами и поляками, российская пропаганда использовала фейковое "фото" польского премьера Матеуша Моравецкого, на котором он якобы возлагает цветы к памятнику идеологу украинского национализма Степану Бандере в Киеве. Об этом случае написал в Twitter спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

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Он отметил, показав скрины фейков росСМИ, что такие публикации являются реакцией РФ на недавний визит Моравецкого в Украину.

"Это очередная попытка России дестабилизировать Польшу и отношения Польша-Украина", – подчеркнул он.

СПРАВКА. С началом Большой войны Польша стала основным хабом для отправки западной военной помощи Украине, будучи одним из основных инвесторов в безопасность воюющей страны. Учитывая непростую и порой кровавую общую историю Украины и Польши, в которой есть болезненные для обеих сторон эпизоды, Москва пытается вбить клин между странами и сорвать процессы их сближения, вбрасывая фейки, подсвечивая моменты, которые по-разному оценивают Варшава и Киев (личность Бандеры, например), и другими способами раскачивая ситуацию. 

Жарын написал, что цель пропаганды – "ударить по имиджу премьера" и разжечь общественные дебаты в Польше.

"Россия рассчитывает на то, что раскрутка лжи о чествовании Бандеры вызовет неприязнь к правительству и украинцам", – написал чиновник.

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Спикер ведомства отметил, что такие действия россиян "соответствуют типичным попыткам России раскачать отношения между Польшей и Украиной", и подчеркнул – для Кремля сейчас "это приоритетная задача".

  • Летом 2022 года глава Минобороны Польши Блащак заявил, что войска РФ в Украине "нужно разгромить", и помочь ВСУ сделать это – "историческая обязанность" Польши.
  • Аллея рядом с посольством РФ в Польше теперь носит имя "Жертв российской агрессии".

Читайте также: "Польские наемники захватят запад Украины за ее долги". В Варшаве развенчивали ложь России

Євген Пилипенко
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