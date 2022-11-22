Вице-премьер Польши о Мельнике как заме Кулебы: Плохой сигнал, арендатор Кремля рад
Министр обороны Польши Мариуш Блащак был "удивлен", когда бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника назначили в Киеве заместителем министра иностранных дел. Он критически относится к решению главы МИД Дмитрия Кулебы и считает, что назначение якобы подыграет пропаганде Кремля, пишет PAP.
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Блащак не сам возмутился, а его спросили о Мельнике в эфире Польского радио 24.
"На мой взгляд, это плохое решение. Я считаю, что, кроме заинтересованного лица, этим решением доволен еще один человек – арендатор Кремля. Потому что нет сомнений, что его [решение] можно оценивать именно так. Я удивлен", – сказал польский вице-премьер.
По его словам, он ранее разговаривал с послом Украины в Варшаве Василием Зварычем и обратил внимание "на заявления бывшего посла Украины в Берлине".
"Это действительно плохой сигнал", – считает глава Минобороны Польши.
- Польский лидер Анджей Дуда на аналогичный вопрос СМИ Польши заявил, что назначение – "суверенное решение властей Украины". Он добавил о ракетном инциденте, что "между нами нет кризиса доверия".
- В мае президент Зеленский, выступая в Раде с Дудой, заявил, что никакие разногласия между Киевом и Варшавой не имеют значения после широкомасштабного вторжения РФ.
- В ноябре в МИД Польши выразили надежду-пожелание, чтобы "неосторожные решения" не испортили отношения Украины и Польши.
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