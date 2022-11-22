Вице-премьер Польши о Мельнике как заме Кулебы: Плохой сигнал, арендатор Кремля рад

Министр обороны Польши Мариуш Блащак был "удивлен", когда бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника назначили в Киеве заместителем министра иностранных дел. Он критически относится к решению главы МИД Дмитрия Кулебы и считает, что назначение якобы подыграет пропаганде Кремля, пишет PAP.

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Блащак не сам возмутился, а его спросили о Мельнике в эфире Польского радио 24.

"На мой взгляд, это плохое решение. Я считаю, что, кроме заинтересованного лица, этим решением доволен еще один человек – арендатор Кремля. Потому что нет сомнений, что его [решение] можно оценивать именно так. Я удивлен", – сказал польский вице-премьер.

СПРАВКА. В июле 2022 года на замечание в интервью Тило Юнгу, что в 1943-44 годах украинцы "устраивали массовые расправы над поляками" Мельник ответил: "И подобные расправы поляки устраивали над украинцами, десятками тысяч. Шла война". В МИД . В июле 2022 года на замечание в интервью Тило Юнгу, что в 1943-44 годах украинцы "устраивали массовые расправы над поляками" Мельник ответил: "И подобные расправы поляки устраивали над украинцами, десятками тысяч. Шла война". В МИД заявили , что его слова – личное мнение и "не отражают позиции министерства". В июле стало известно, что президент Зеленский уволил Мельника с отложенной датой.

По его словам, он ранее разговаривал с послом Украины в Варшаве Василием Зварычем и обратил внимание "на заявления бывшего посла Украины в Берлине".

"Это действительно плохой сигнал", – считает глава Минобороны Польши.

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Євген Пилипенко

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