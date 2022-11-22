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Дуда об Украине и Польше после ракетного инцидента: Между нами нет кризиса доверия

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 10:22
Дуда об Украине и Польше после ракетного инцидента: Между нами нет кризиса доверия - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (фото - EPA)

Польский лидер Анджей Дуда в интервью Polsat News заявил, что между Варшавой и Киевом нет кризиса доверия из-за ракетного инцидента в Пшеводове и различных оценок у Польши и Украины того, что произошло.

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Ему напомнили, что президент Владимир Зеленский дважды "опроверг" предварительные выводы Польши и США, что там якобы упала ракета украинской ПВО. Дуда ответил, что в какой-то мере понимает, почему так.

"Я не называю это кризисом взаимного доверия. Я просто считаю, что за нашей границей идет война, и посреди нее произошел несчастный случай, затронувший нас. <...> Пожалуйста, посмотрите на это так, что у президента Зеленского тоже была различная информация на месте. Так же, как к нам поступала различная информация", – сказал он, 

Президент Польши подчеркнул, что на 21 ноября нет окончательных результатов расследования инцидента.

СПРАВКА. 15 ноября 2022 года РФ ударила множеством ракет по Украине, около 70% из них сбила ПВО. Две (?) ракеты попали по селу Пшеводув в Польше недалеко от границы: там погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина некоторое время не могла к нему присоединиться, но в итоге эксперты ВСУ также туда поехали. ПольшаСША и НАТО полагают, что там, вероятно, упала ракета ПВО Украины. Украина предварительно не согласна, хочет расследования.

"Я знаю, в каком он [Зеленский] состоянии, и знаю, как действуют эти люди, каков уровень напряжения и ответственности. Сотни людей умирают там каждый день, когда происходят такие бомбардировки, как это происходит в эти дни. Это огромная ответственность, эмоции и глубокие переживания. Это иной способ восприятия мира и решения таких ситуаций, чем у нас в стране, где мир и спокойствие", – объяснил он в интервью.

Польский лидер отметил, что в интересах Польши иметь "надежного соседа через восточную границу – суверенное, независимое государство, а не Россию".

"Украина такая страна. Более того, было бы хорошо, если бы это было союзное, дружественное государство, с которым можно вести дела, нация, с которой мы дружим и с которой можем сосуществовать в нашей части Европы", – добавил Дуда.

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Он подытожил, что у них с Зеленским могут быть "разные мнения по разным вопросам", которые, "вероятно, будем обсуждать", но украинский президент ему "нравится".

Дуда также отреагировал на вопрос о назначении экс-посла Украины в Берлине Мельника замглавы МИД: последний попал в скандал летом, когда его начали спрашивать о Бандере и Волынской трагедии. По словам Дуды, "назначение – внутреннее дело Украины".

Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война геополитика ракетный удар анджей дуда инцидент союзники Пшеводово
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