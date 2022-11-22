Скандал с Бандерой. Дуда: Назначение Мельника замглавы МИД – это суверенное дело Украины
Назначение экс-посла в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел – суверенное решение властей Украины. Так ответил польский президент Анджей Дуда на вопрос Polsat News о дипломате, который ранее попал в скандал в Берлине, когда говорил в интервью об идеологе украинских националистов Степане Бандере и Волынской трагедии.
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"Это суверенные решения украинской власти. Он – украинский эксперт по международным делам, и такие решения принимаются внутри администрации президента, внутри украинской власти", – сказал президент Польши.
На дополнительный вопрос, были ли переданы официальному Киеву возражения против нового назначения Мельника по дипломатическим каналам, Дуда ответил, что никаких нот протеста по этому поводу не формулировалось.
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В недавнем интервью Ukrainian Witness Мельник признал, что сказал тогда, вероятно, лишнее на посту посла, но при этом заявил, что его намеренно подставили с вопросом о Бандере, чтобы спровоцировать скандал, и он "повелся".
- В мае 2022 года Зеленский, выступая в Раде с Дудой, заявил, что никакие разногласия между Киевом и Варшавой не имеют значения после широкомасштабного вторжения РФ.
- В ноябре в МИД Польши выразили надежду-пожелание, чтобы "неосторожные решения" не испортили отношения Украины и Польши.
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