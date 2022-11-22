Скандал с Бандерой. Дуда: Назначение Мельника замглавы МИД – это суверенное дело Украины

Назначение экс-посла в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел – суверенное решение властей Украины. Так ответил польский президент Анджей Дуда на вопрос Polsat News о дипломате, который ранее попал в скандал в Берлине, когда говорил в интервью об идеологе украинских националистов Степане Бандере и Волынской трагедии.

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"Это суверенные решения украинской власти. Он – украинский эксперт по международным делам, и такие решения принимаются внутри администрации президента, внутри украинской власти", – сказал президент Польши.

На дополнительный вопрос, были ли переданы официальному Киеву возражения против нового назначения Мельника по дипломатическим каналам, Дуда ответил, что никаких нот протеста по этому поводу не формулировалось.

СПРАВКА. В июле 2022 года на замечание в интервью Тило Юнгу, что в 1943-44 годах украинцы "устраивали массовые расправы над поляками" Мельник ответил: "И подобные расправы поляки устраивали над украинцами, десятками тысяч. Шла война". Он также заявил, что нет доказательств убийства бандеровцами "сотни тысяч" евреев, однако такой нарратив до сих пор продвигают россияне – и он находит поддержку в Польше, Германии, Израиле. После этого в МИД . В июле 2022 года на замечание в интервью Тило Юнгу, что в 1943-44 годах украинцы "устраивали массовые расправы над поляками" Мельник ответил: "И подобные расправы поляки устраивали над украинцами, десятками тысяч. Шла война". Он также заявил, что нет доказательств убийства бандеровцами "сотни тысяч" евреев, однако такой нарратив до сих пор продвигают россияне – и он находит поддержку в Польше, Германии, Израиле. После этого в МИД заявили , что слова Мельника являются его личным мнением и не отражают позиции министерства. В июле стало известно, что президент Зеленский уволил Мельника с поста посла с отложенной датой.

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В недавнем интервью Ukrainian Witness Мельник признал, что сказал тогда, вероятно, лишнее на посту посла, но при этом заявил, что его намеренно подставили с вопросом о Бандере, чтобы спровоцировать скандал, и он "повелся".

В мае 2022 года Зеленский, выступая в Раде с Дудой, заявил, что никакие разногласия между Киевом и Варшавой не имеют значения после широкомасштабного вторжения РФ.

В ноябре в МИД Польши выразили надежду-пожелание, чтобы "неосторожные решения" не испортили отношения Украины и Польши.

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Євген Пилипенко

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