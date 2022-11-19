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Украина должна победить, это наша миссия, и точка – глава Генштаба Войска Польского

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 23:39
Украина должна победить, это наша миссия, и точка – глава Генштаба Войска Польского - Фото
Раймунд Анджейчак (Фото: EPA)

Украина должна победить в войне, которую развязала против нее Россия, и достижение этой цели – миссия западных стран. Об этом заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак во время форума по международной безопасности, организованного в Канаде, передает PAP.

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"Украина должна победить, это наша миссия, и точка", – заявил Анджейчак.

Когда его спросили о дилемме выбора приоритетов между изменением климата и безопасностью, он указал на взаимозависимость изменения климата в Африке и увеличение притока иммигрантов в Европу.

В этом контексте Анджейчак подчеркнул важность опыта, полученного в результате войны в Украине – например, способность быстро создавать инфраструктуру для обслуживания беженцев, используя Польшу в качестве логистического узла.

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Наталія Медведєва
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Раймунд Анджейчак польша война
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