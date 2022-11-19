Зеленский: Простое окончание войны не гарантирует мира. Россия ищет краткосрочное затишье
Для того чтобы восстановить настоящий мир, недостаточно просто остановить войну, необходимо сделать невозможными все элементы российской агрессии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Halifax International Security Forum, передает Офис президента.
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"Простое окончание войны еще не гарантирует мир. Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то назвал бы и это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что нельзя назвать миром и какие-либо идеи уступок территории или суверенитета Украины.
"Аморальные компромиссы неизбежно приведут к новой крови", – заявил президент.
По его словам, настоящий долговременный и честный мир может явиться результатом полного демонтажа всех элементов российской агрессии.
Зеленский напомнил о формуле мира, которую он представил Генассамблее ООН и саммиту G20.
- 18 ноября в Белом доме заявили, что "если Россия не уйдет, то переговоры будут правильным способом положить конец войне", однако США будут полагаться на Зеленского.
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