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Зеленский: Простое окончание войны не гарантирует мира. Россия ищет краткосрочное затишье

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 11:22
Зеленский: Простое окончание войны не гарантирует мира. Россия ищет краткосрочное затишье - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Для того чтобы восстановить настоящий мир, недостаточно просто остановить войну, необходимо сделать невозможными все элементы российской агрессии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Halifax International Security Forum, передает Офис президента.

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"Простое окончание войны еще не гарантирует мир. Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то назвал бы и это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что нельзя назвать миром и какие-либо идеи уступок территории или суверенитета Украины.

"Аморальные компромиссы неизбежно приведут к новой крови", – заявил президент.

По его словам, настоящий долговременный и честный мир может явиться результатом полного демонтажа всех элементов российской агрессии.

Зеленский напомнил о формуле мира, которую он представил Генассамблее ООН и саммиту G20.

  • 18 ноября в Белом доме заявили, что "если Россия не уйдет, то переговоры будут правильным способом положить конец войне", однако США будут полагаться на Зеленского. 

Читайте также: Зеленский предложил "формулу мира" на G20. Россия ответила ракетами по Украине: что дальше

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война
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