Белый дом: Если Россия не уйдет, то нужны переговоры, но США полагаются на Зеленского
В Белом доме заявили, что "если Россия не уйдет, то переговоры будут правильным способом положить конец войне", однако США будут полагаться на президента Владимира Зеленского. Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует корреспондентка Newsy Саша Ингбер.
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По его словам, если Россия не будет уходить из Украины, то переговоры — это "правильный способ положить конец войне".
Одновременно он сказал, что Вашингтон будет полагаться на Зеленского, чтобы "определить, готов ли он к переговорам".
Кирби заявил, что все в администрации президента США Джо Байдена согласны с тем, что война может закончиться сегодня, если российский диктатор Владимир Путин "поступит правильно".
"Очевидно, что он не проявлял склонности к выводу своих войск, поэтому мы также все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование путем переговоров является следующим лучшим выходом", — резюмировал он.
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина сама решит, когда вести переговоры с Россией.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров.
- Недавно спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который написал, что Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
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