Белый дом: Если Россия не уйдет, то нужны переговоры, но США полагаются на Зеленского

В Белом доме заявили, что "если Россия не уйдет, то переговоры будут правильным способом положить конец войне", однако США будут полагаться на президента Владимира Зеленского. Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует корреспондентка Newsy Саша Ингбер.

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По его словам, если Россия не будет уходить из Украины, то переговоры — это "правильный способ положить конец войне".

Одновременно он сказал, что Вашингтон будет полагаться на Зеленского, чтобы "определить, готов ли он к переговорам".

Кирби заявил, что все в администрации президента США Джо Байдена согласны с тем, что война может закончиться сегодня, если российский диктатор Владимир Путин "поступит правильно".

"Очевидно, что он не проявлял склонности к выводу своих войск, поэтому мы также все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование путем переговоров является следующим лучшим выходом", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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