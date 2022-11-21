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В Варшаве надеются, что "неосторожные решения" не испортят отношения Украины и Польши

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 12:26
В Варшаве надеются, что
Лукаш Ясина (фото - ЕРА)

В Министерстве иностранных дел Польши надеются, что "различные неосмотрительные решения" украинских и польских властей не испортят весьма улучшившиеся в 2022 году отношения стран. Как пишет РАР, об этом сказал пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина, отвечая на вопросы о ракетном инциденте в Пшеводово.

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Дипломат подчеркнул, что "очень осторожен в высказываниях", и призвал "помнить, какое огромное сокровище представляют собой польско-украинские отношения".

"Нам снова повезло в несчастье, что нам удалось за эти несколько месяцев наладить отношения, хотя между нашими обществами еще много вопросов. Надеюсь, различные неосторожные решения с обеих сторон не приведут к разрушению этого капитала", – сказал представитель польского МИД.

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СПРАВКА. 15 ноября 2022 года РФ ударила множеством ракет по Украине, около 70% из них сбила ПВО. Две (?) ракеты попали по селу Пшеводово в Польше недалеко от границы: там погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина некоторое время не могла к нему присоединиться, но в итоге эксперты ВСУ также туда поехали. Польша, США и НАТО полагают, что там, вероятно, упала ракета ПВО Украины. Украина предварительно не согласна, хочет расследования. Пентагон не говорит, почему Польша и США сразу не позвали Украину расследовать инцидент.

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Євген Пилипенко
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польша геополитика ракетный удар инцидент лукаш ясина Пшеводово
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