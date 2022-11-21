В Варшаве надеются, что "неосторожные решения" не испортят отношения Украины и Польши

В Министерстве иностранных дел Польши надеются, что "различные неосмотрительные решения" украинских и польских властей не испортят весьма улучшившиеся в 2022 году отношения стран. Как пишет РАР, об этом сказал пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина, отвечая на вопросы о ракетном инциденте в Пшеводово.

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Дипломат подчеркнул, что "очень осторожен в высказываниях", и призвал "помнить, какое огромное сокровище представляют собой польско-украинские отношения".

"Нам снова повезло в несчастье, что нам удалось за эти несколько месяцев наладить отношения, хотя между нашими обществами еще много вопросов. Надеюсь, различные неосторожные решения с обеих сторон не приведут к разрушению этого капитала", – сказал представитель польского МИД.

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Представитель Дуды сказал: "в Украине думают, что Польша обвиняет их за ракету — это не так".

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Євген Пилипенко

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