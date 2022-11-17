"Это не доказательство". Байден отреагировал на слова Зеленского о ракетах в Польше

Президент США Джо Байден не считает доказательством уверенность президента Владимира Зеленского, что упавшая в Польше ракета не была украинской. Об этом он рассказал журналистам у Белого дома после возвращения из Азии, передает Reuters.

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Зеленский заявил, что уверен: упавшая 15 ноября в Польше ракета не была украинской ракетой ПВО. Он также призвал допустить украинских специалистов к расследованию инцидента.

Байдена попросили отреагировать на слова Зеленского.

"Это не доказательство", – ответил журналистам президент США.

При этом Белый дом считает, что за падение ракет в Польше ответственна Россия, ведь она наносила массированный ракетный удар по Украине 15 ноября.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.

Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.

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Марко Сировой

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