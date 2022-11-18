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Экс-посол в Германии Андрей Мельник назначен заместителем главы МИД

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 17:39
Экс-посол в Германии Андрей Мельник назначен заместителем главы МИД - Фото
Андрей Мельник (Фото: EPA)

Бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, 18 ноября Кабинет министров назначил Мельника на должность замминистра иностранных дел.

23 сентября президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева. Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии". 

Мельник занимал эту должность с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ по вопросам, связанным с Украиной, Россией, энергетикой, военной помощью и другим темам.

Читайте также: Мельник заявил, что возвращается в Украину. Поблагодарил "немецких друзей" за "терпение" 

Дмитро Гриниченко
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кабмин МИД Украины андрей мельник
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