Экс-посол в Германии Андрей Мельник назначен заместителем главы МИД
Бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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По его словам, 18 ноября Кабинет министров назначил Мельника на должность замминистра иностранных дел.
23 сентября президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева. Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии".
Мельник занимал эту должность с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ по вопросам, связанным с Украиной, Россией, энергетикой, военной помощью и другим темам.
- В Министерстве иностранных дел Германии для Мельника устроили "исключительное" прощание.
- Недавно Мельник послал немецкого политолога Йоханнеса Варвика, который выразил сомнение в возможности победы Украины, несмотря на успехи в Херсонской области.
- Он убежден, что правящая коалиция в Германии примет решение о поставках в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.
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