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Мельник заявил, что возвращается в Украину. Поблагодарил "немецких друзей" за "терпение"

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 11:22
Мельник заявил, что возвращается в Украину. Поблагодарил
Андрей Мельник (Фото: скриншот с видео)

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что возвращается в Киев и поблагодарил немцев "за терпение". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, он возвращается в Украину "с чистой совестью и чувством, что выполнил свой долг". 

"Спасибо за благодарность. Спасибо, дорогие немецкие друзья, за терпение", — написал Мельник.

23 сентября президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева. Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии". 

Мельник занимал эту должность с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ по вопросам, связанным с Украиной, Россией, энергетикой, военной помощью и другим темам.

Читайте также: "Вы – нежеланны". Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии 

Дмитро Гриниченко
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Украина Германия андрей мельник
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