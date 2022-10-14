Мельник заявил, что возвращается в Украину. Поблагодарил "немецких друзей" за "терпение"
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что возвращается в Киев и поблагодарил немцев "за терпение". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, он возвращается в Украину "с чистой совестью и чувством, что выполнил свой долг".
"Спасибо за благодарность. Спасибо, дорогие немецкие друзья, за терпение", — написал Мельник.
23 сентября президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева. Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии".
Мельник занимал эту должность с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ по вопросам, связанным с Украиной, Россией, энергетикой, военной помощью и другим темам.
- В министерстве иностранных дел Германии для Мельника устроили "исключительное" прощание.
- Недавно Мельник послал немецкого политолога Йоханнеса Варвика, который выразил сомнение в возможности победы Украины, несмотря на последние успехи в Херсонской области.
- Он убежден, что правящая коалиция в Германии в ближайшие недели примет решение о поставках в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.
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