В МИД Германии для экс-посла Мельника устроили "исключительное" прощание – Bild

Для экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника устроили "исключительное" прощание, сообщает Bild со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Германии.

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В понедельник, 26 сентября, Мельник официально ушел с должности посла. На прощание вице-министр иностранных дел Германии Тобиас Линднер вручил Мельнику портрет президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и личный подарок.

По данным издания, в отличие от большинства послов, с Мельником прощался не глава или замглавы департамента, а замминистра Анналены Бербок – Тобиас Линднер.

Собеседник журналистов в МИД Германии отметил, что такое прощание происходит "лишь в нескольких исключительных случаях". Мельнику устроили государственное прощание, чтобы выразить "четкое признание" немецкого министерства.

Мельник поблагодарил Линднера за поддержку, которую Германия оказала Украине. Он сказал, что знает, что "не всегда держал форму", но с 24 февраля Украина оказалась "на грани краха", поэтому его поведение следует воспринимать как "крики о помощи".

23 сентября президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева.

Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии".

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Оксана Житнюк

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