Счет идет на недели. Посол убежден, что Германия изменит свое решение по Marder и Leopard
Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что правящая коалиция в Германии в ближайшие недели примет решение о поставках в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard. Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает Bild.
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"Я убежден, что правящая коалиция, которая отказывается поставлять бронетранспортеры Marder и танки Leopard, изменит свое решение. Это всего лишь вопрос времени, и счет идет на недели", – сказал Мельник.
Он также отметил, что Украина хочет освободить как можно больше территорий до зимы.
"Я надеюсь, что украинская армия сможет перехитрить россиян в ближайшие недели так же, как они она это сделала в последние несколько дней. ...Думаю, у нас есть хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которая всегда считалась слабой, вполне способна добиться таких успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать", – сказал посол.
- Rheinmetall еще в апреле запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder, но получил отказ.
- 12 июня сообщалось, что концерн Rheinmetall готов отправить ВСУ первые БТР Marder, если на то будет отмашка правительства канцлера Олафа Шольца.
- Rheinmetall отремонтировала 16 боевых машин пехоты Marder, но правительство ФРГ не дает лицензию на экспорт.
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