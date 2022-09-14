Счет идет на недели. Посол убежден, что Германия изменит свое решение по Marder и Leopard

Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что правящая коалиция в Германии в ближайшие недели примет решение о поставках в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard. Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает Bild.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я убежден, что правящая коалиция, которая отказывается поставлять бронетранспортеры Marder и танки Leopard, изменит свое решение. Это всего лишь вопрос времени, и счет идет на недели", – сказал Мельник.

Он также отметил, что Украина хочет освободить как можно больше территорий до зимы.

"Я надеюсь, что украинская армия сможет перехитрить россиян в ближайшие недели так же, как они она это сделала в последние несколько дней. ...Думаю, у нас есть хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которая всегда считалась слабой, вполне способна добиться таких успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать", – сказал посол.

Rheinmetall еще в апреле запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder, но получил отказ.

12 июня сообщалось, что концерн Rheinmetall готов отправить ВСУ первые БТР Marder, если на то будет отмашка правительства канцлера Олафа Шольца.

Rheinmetall отремонтировала 16 боевых машин пехоты Marder, но правительство ФРГ не дает лицензию на экспорт.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.