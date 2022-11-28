Аллея рядом с посольством РФ в Польше теперь носит имя "Жертв российской агрессии"
28.11.2022, 00:08
Фото - скриншот из видео
Алея в Варшаве, проходящая рядом с посольством Российской Федерации в Польше, получила название в память о жертвах российской агрессии. Об этом написал в Twitter представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.
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Как сообщил Жарын, аллея возле посольства России в Варшаве отныне называется "Ofiar Rosyjskiej Agresji" – "Жертв российской агрессии".
"Польша помнит!" – прокомментировал он это сообщение.
Aleja rowerowa pod ambasadą Rosji w Warszawie przypomina o ofiarach rosyjskiej agresji.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 27, 2022
W Warszawie otwarto aleję Ofiar Rosyjskiej Agresji.
Polska pamięta! pic.twitter.com/AH1YRpE1cS
- В феврале 2020 года городской совет Праги решил переименовать площадь возле посольства России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
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