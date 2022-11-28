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Аллея рядом с посольством РФ в Польше теперь носит имя "Жертв российской агрессии"

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 00:08
Аллея рядом с посольством РФ в Польше теперь носит имя
Фото - скриншот из видео

Алея в Варшаве, проходящая рядом с посольством Российской Федерации в Польше, получила название в память о жертвах российской агрессии. Об этом написал в Twitter представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

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Как сообщил Жарын, аллея возле посольства России в Варшаве отныне называется "Ofiar Rosyjskiej Agresji" – "Жертв российской агрессии". 

"Польша помнит!" – прокомментировал он это сообщение.

Сергій Бережний
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варшава польша станислав жарын
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