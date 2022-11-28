Аллея рядом с посольством РФ в Польше теперь носит имя "Жертв российской агрессии"

Алея в Варшаве, проходящая рядом с посольством Российской Федерации в Польше, получила название в память о жертвах российской агрессии. Об этом написал в Twitter представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

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Как сообщил Жарын, аллея возле посольства России в Варшаве отныне называется "Ofiar Rosyjskiej Agresji" – "Жертв российской агрессии".

"Польша помнит!" – прокомментировал он это сообщение.

Aleja rowerowa pod ambasadą Rosji w Warszawie przypomina o ofiarach rosyjskiej agresji.



W Warszawie otwarto aleję Ofiar Rosyjskiej Agresji.



Polska pamięta! pic.twitter.com/AH1YRpE1cS — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 27, 2022

В феврале 2020 года городской совет Праги решил переименовать площадь возле посольства России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

Сергій Бережний

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