"Прибегла к лобовой атаке". Дуда сравнил нападение России на Украину с разделами Польши

Президент Польши Анджей Дуда сравнил нападение России на Украину с разделами Польши, которые в XVIII веке сначала осуществляла Российская империя, а затем Пруссия и Австрия. Он заявил об этом во время празднования польского Дня Конституции 3 мая, сообщает Польское радио.

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Дуда сказал, что если и есть ассоциация с разделами Польши, то эта ассоциация направлена к Украине.

"Если посмотреть на 2014 год, когда Россия, по сути, впервые напала на Украину, захватывая часть ее земель, а затем на 2022 год, когда прибегла к лобовой атаке, то это выглядит как прежние разделы Польши, совершенные царской Россией", – сказал он.

Президент Польши отметил, что тактики России тогда и сейчас похожи: "Сначала захват части земли, потом снова части, а потом снова, совместно с другими грабителями".

Национальный праздник 3 мая выпадает на дату принятия первой Польской конституции в 1791 году. Разделы Польши проходили в 1772, 1793 и 1795 годах.

1 мая 2023 года президент Польши заявил, что приоритетом Польши во время председательства в Совете Европы будет членство Украины в ЕС.

2 мая Дуда объяснил по поводу военной помощи для Украины: интерес Польши в том, чтобы Россия получила отпор.

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Артем Джеріпа

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