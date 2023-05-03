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"Прибегла к лобовой атаке". Дуда сравнил нападение России на Украину с разделами Польши

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 18:40
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда сравнил нападение России на Украину с разделами Польши, которые в XVIII веке сначала осуществляла Российская империя, а затем Пруссия и Австрия. Он заявил об этом во время празднования польского Дня Конституции 3 мая, сообщает Польское радио.

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Дуда сказал, что если и есть ассоциация с разделами Польши, то эта ассоциация направлена к Украине.

"Если посмотреть на 2014 год, когда Россия, по сути, впервые напала на Украину, захватывая часть ее земель, а затем на 2022 год, когда прибегла к лобовой атаке, то это выглядит как прежние разделы Польши, совершенные царской Россией", – сказал он.

Президент Польши отметил, что тактики России тогда и сейчас похожи: "Сначала захват части земли, потом снова части, а потом снова, совместно с другими грабителями".

Национальный праздник 3 мая выпадает на дату принятия первой Польской конституции в 1791 году. Разделы Польши проходили в 1772, 1793 и 1795 годах.

  • 1 мая 2023 года президент Польши заявил, что приоритетом Польши во время председательства в Совете Европы будет членство Украины в ЕС.
  • 2 мая Дуда объяснил по поводу военной помощи для Украины: интерес Польши в том, чтобы Россия получила отпор.

Читайте также: Дуда: Любой, кто призывает прекратить помощь Украине, хочет, чтобы Россия победила

Артем Джеріпа
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