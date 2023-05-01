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Приоритетом Польши при председательстве в Совете Европы будет членство Украины в ЕС – Дуда

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 19:07
Приоритетом Польши при председательстве в Совете Европы будет членство Украины в ЕС – Дуда - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Во время председательства Польши в Совете Европы одним из приоритетов будет членство Украины в Евросоюзе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает RMF24.

Как отмечается, Польша будет председательствовать в Совете Европы в первой половине 2025 года. 

В числе приоритетов Дуда назвал укрепление евроатлантических связей и сотрудничества с США, а также членство Украины и Молдовы в Евросоюзе.

"Я и премьер-министр прекрасно знаем, что значит долго ждать, что значит хотеть быть частью свободного Запада",  – сказал президент Польши.

Сегодня историческим требованием момента является вступление Украины и Молдовы в ЕС, подчеркнул Дуда.

Читайте также: Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС следует начать уже в этом году – глава МИД Латвии

Наталія Медведєва
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