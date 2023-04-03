Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС – Радио Свобода
03.04.2023, 13:08
Фото: depositphotos.com
Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил в Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
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По информации журналиста, Еврокомиссия представит обновленную информацию о статусе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии в мае.
Он добавил, что соответствующий отчет о расширении ЕС ожидается в октябре 2023 года – через шесть месяцев.
"Но рабочее предположение прямо сейчас: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдовой и статусе кандидата для Грузии", – написал Йозвяк.
- 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз.
- 23 июня 2022 года Украина вместе с Молдовой получила статус кандидата в ЕС.
- В правительстве Украины рассчитывают, что переговоры по вступлению начнутся до конца года. 2 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года будет готова к началу формальных переговоров по присоединению к Европейскому Союзу.
- Более 80% украинцев считают, что процветание Украины зависит от того, станет ли она членом Европейского Союза.
- 6 марта Шмыгаль заявил о выполнении всех рекомендаций Еврокомиссии. С этим не согласен глава ЦПК Виталий Шабунин и напоминает: ЕС несколько раз делал заявления о необходимости изменить закон о КСУ.
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