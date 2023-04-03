Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС – Радио Свобода

Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил в Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

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По информации журналиста, Еврокомиссия представит обновленную информацию о статусе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии в мае.

Он добавил, что соответствующий отчет о расширении ЕС ожидается в октябре 2023 года – через шесть месяцев.

"Но рабочее предположение прямо сейчас: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной, Молдовой и статусе кандидата для Грузии", – написал Йозвяк.

Наталія Медведєва

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