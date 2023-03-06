Шмыгаль заявил о выполнении всех рекомендаций Еврокомиссии. Шабунин говорит, это не так

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства 6 марта, на котором директором Национального антикоррупционного бюро был назначен Семен Кривонос, заявил, что Украина уже выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, предоставленных при получении статуса кандидата. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в комментарии LIGA.net заявил, что это не соответствует действительности, так как не выполнено одно из требований по Конституционному суду.

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"С назначением директора НАБУ мы можем сказать, что Украина выполнила семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность в вопросе евроинтеграции и наше стремление уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении в ЕС", – подчеркнул глава правительства.

Шабунин не согласился с утверждением Шмыгаля о выполнении всех рекомендаций ЕС: "Одно из требований по КСУ не выполнено. Она требует голосования по закону, которым формируется конкурсная комиссия по избранию судей КСУ в соответствии с решением, выводом Венецианской комиссии. Проголосованный закон не соответствует выводу Венецианской комиссии, о чем КСУ прямо заявили".

Шабунин подчеркнул, что на этот счет есть "куча" официальных заявлений Еврокомиссии, поэтому, по его мнению, премьер выдает желаемое за действительное.

"Это как бы говорить "мед", но от того во рту не становится слаще. Есть формальные требования. Безотносительно, что говорит премьер или не говорит. Мы не выполнили все требования и не двигаемся дальше", – подчеркнул глава ЦПК.

Реформа КСУ – один из семи евроинтеграционных шагов, которые Украина в июне получила вместе со статусом кандидата в ЕС.

13 декабря Рада приняла закон о КСУ, в котором КГЭ состоит из шести членов: трех по квоте власти, трех – по квоте международных партнеров. Это создает риск для независимости КСУ, заявили правозащитники.

19 декабря Венецианская комиссия рекомендовала добавить в КГЭ седьмого эксперта по международной квоте. Однако президент Зеленский подписал принятый Радой закон, где экспертов в КГЭ – шесть.

В Еврокомиссии считают, что дополнительный член должен быть по международной квоте для предотвращения "патовой ситуации" в принятии решений. Однако у значительной части нардепов есть опасения, что седьмой член группы от международников будет означать "чрезмерное вмешательство", поэтому в ОП предлагают свою версию.

Оксана Житнюк , Марко Сировой

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