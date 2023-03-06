Кабмин назначил Семена Кривоноса директором НАБУ
6 марта на внеочередном заседании Кабмин назначил директором Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.
Кандидатуру Кривоноса правительство поддержало единогласно.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в голосовании не участвовал, поскольку у него возник конфликт интересов из-за "тесных деловых отношений" с Кривоносом.
4 марта комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ через открытое голосование определила трех кандидатов, отвечающих требованиям и имеющих лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей руководителя Бюро.
Кандидатами стали начальник четвертого следственного отдела Территориального управления Госбюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк; руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос; руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.
- Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, но премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство заинтересовано в скорейшем завершении конкурса.
- НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.
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