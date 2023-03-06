UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин назначил Семена Кривоноса директором НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 12:08
Кабмин назначил Семена Кривоноса директором НАБУ - Фото
Семен Кривонос (скриншот с видео)

6 марта на внеочередном заседании Кабмин назначил директором Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Кандидатуру Кривоноса правительство поддержало единогласно.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в голосовании не участвовал, поскольку у него возник конфликт интересов из-за "тесных деловых отношений" с Кривоносом.

4 марта комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ через открытое голосование определила трех кандидатов, отвечающих требованиям и имеющих лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей руководителя Бюро.

Кандидатами стали начальник четвертого следственного отдела Территориального управления Госбюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк; руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос; руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

  • Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, но премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство заинтересовано в скорейшем завершении конкурса.
  • НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.

Читайте также Украинский путь: подозрений за реформы от НАБУ и САП будет еще больше. И это грустно

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин набу Семен Кривонос
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 