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НАБУ. Комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора для подачи Кабмину

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 10:38
НАБУ. Комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора для подачи Кабмину - Фото
НАБУ (Фото: пресс-служба бюро)

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро отобрала трех кандидатов для подачи Кабинету министров.

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Известно, что 4 марта комиссия путем открытого голосования определила трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей директора НАБУ.

Кандидатами стали: 

— начальник 4-го следственного отдела Территориального управления Госбюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк;

— руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос;

— руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

  • Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, но премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство заинтересовано в скорейшем завершении конкурса.
  • НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.

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Дмитро Гриниченко
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кабмин набу борьба с коррупцией
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