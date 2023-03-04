НАБУ. Комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора для подачи Кабмину

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро отобрала трех кандидатов для подачи Кабинету министров.

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Известно, что 4 марта комиссия путем открытого голосования определила трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей директора НАБУ.

Кандидатами стали:

— начальник 4-го следственного отдела Территориального управления Госбюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк;

— руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос;

— руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, но премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство заинтересовано в скорейшем завершении конкурса.

НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.

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Дмитро Гриниченко

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