НАБУ. Комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора для подачи Кабмину
Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро отобрала трех кандидатов для подачи Кабинету министров.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Известно, что 4 марта комиссия путем открытого голосования определила трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей директора НАБУ.
Кандидатами стали:
— начальник 4-го следственного отдела Территориального управления Госбюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк;
— руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос;
— руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.
- Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, но премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство заинтересовано в скорейшем завершении конкурса.
- НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.
Читайте также мнение: Украинский путь: подозрений за реформы от НАБУ и САП будет еще больше. И это грустно
Комментарии