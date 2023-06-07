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Невідомі нібито спалили одразу чотири релейні шафи у Челябінській області РФ – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 10:50
Невідомі нібито спалили одразу чотири релейні шафи у Челябінській області РФ – росЗМІ - Фото
Релейні шафи (Ілюстративне фото: The Insider)

У Челябінській області РФ невідомі нібито знищили чотири релейні шафи на російській залізниці. Про це повідомляє прокремлівський ресурс Shot.

Пропагандисти стверджують, що одразу чотири релейні шафи були спалені у місті Міас.

Зазначається, що перше займання на ходу помітив машиніст потягу о 23:00. Залізничне обладнання встигло повністю вигоріти.

Поліцейські РФ з'ясували, що невідомі нібито підпалили шафу, відігнувши металеві двері. На місці буцімто знайшли лезо ножа, його забрали на експертизу.

РосЗМІ стверджує, що через декілька годин відразу три релейні шафи спалахнули за п'ять кілометрів від місця першої пожежі. Усе обладнання було повністю знищенне.

Поліція РФ шукає "диверсантів", які буцімто могли вчинити це.

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

Місто Міас на карті
  • 1 травня 2023 року у Брянській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг через нібито підрив шляхів. На наступний день ситуація повторилася.

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Артем Джеріпа
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війнапропагандазалізницядиверсіїчелябінська областьрелейна шафа
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