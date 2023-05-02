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В Брянской области второй день подряд сходят с рельсов поезда, опять из-за взрыва – видео

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02.05.2023, 21:19
В Брянской области второй день подряд сходят с рельсов поезда, опять из-за взрыва – видео - Фото
Фото - Telegram-каналы РФ

В граничащей с Украиной Брянской области РФ снова с рельсов сошел поезд. В российских пабликах пишут, что это произошло из-за взрывов на железнодорожных путях, и публикуют видео.

В российских пабликах пишут, ссылаясь на очевидцев, что в районе ж/д путей на участке Снежетьская — Белые Берега было слышно три взрыва.

Российские пропагандисты из РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД РФ, сообщили, что в Брянской области "неизвестные совершили подрыв железнодорожного полотна, в результате сошли с путей и опрокинулись несколько вагонов".

В Российских железных дорогах сообщили, что инцидент произошел в 19:47. О взрывах не говорили – назвали это "незаконным вмешательством в работу железнодорожного транспорта". В РЖД сообщили, что произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что в районе ж/д станции Снежетьская "сработало неустановленное взрывное устройство", из-за чего с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава.

  • Вчера в Брянской области тоже сошел с рельсов грузовой поезд – предварительно, из-за подрыва железной дороги.
  • В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях регулярно звучат взрывы, а местные власти жалуются на "обстрелы" якобы со стороны ВСУ и "атаки беспилотников". Украина не комментирует подобные обвинения.
Оксана Житнюк
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