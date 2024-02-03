Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Красноармійському районі Волгограда. Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео моменту влучання з посиланням на місцевих жителів.

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Як стверджує автор відео, його було знято в селищі Малі Чапурніки Світлоярського району області, що за п'ять кілометрів від заводу "Лукойл" у Красноармійському районі Волгограда, де стався вибух.

Судячи з ролика, який з'явився в чаті Світлоярського району, камера встановлена на одному з приватних будинків.

На кадрах видно, що вибух стався о 04:49 за часом, встановленим на камері. Візуально пейзаж на горизонті схожий з пейзажем НПЗ.

"ЛУКойл-Волгограднєфтєпєрєработка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу становить 14,8 млн тонн.

Росіяни заявили, що в ніч проти 14 грудня 2023 року Московська та Калузька області були атаковані безпілотниками. Співрозмовник LIGA.net у ГУР підтвердив наліт, але без подробиць.

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