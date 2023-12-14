Росіяни заявили про наліт БпЛА на Московську та Калузьку області. У ГУР підтверджують

Окупанти заявили, що збили дев'ять безпілотників над Московською та Калузькою областями Росії

Український безпілотник (Фото: скриншот із відео)

Росіяни заявили, що в ніч проти 14 грудня Московська та Калузька області були атаковані безпілотниками. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Ворог написав, що російська протиповітряна оборона збила дев'ять дронів у Московській та Калузькій областях.

Які об'єкти були цілями нальоту, поки що невідомо.

Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердив атаку, але не став наводити подробиці.

Нещодавно у розвідці повідомили, що в Росії частішають збої в роботі залізниці. ГУР показало спільний з рухом опору спецзахід, в результаті якого було спалено дві релейні шафи на важливих ділянках залізниці під Москвою.