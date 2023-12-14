Росіяни заявили про наліт БпЛА на Московську та Калузьку області. У ГУР підтверджують
Росіяни заявили, що в ніч проти 14 грудня Московська та Калузька області були атаковані безпілотниками. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.
Ворог написав, що російська протиповітряна оборона збила дев'ять дронів у Московській та Калузькій областях.
Які об'єкти були цілями нальоту, поки що невідомо.
Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердив атаку, але не став наводити подробиці.
Нещодавно у розвідці повідомили, що в Росії частішають збої в роботі залізниці. ГУР показало спільний з рухом опору спецзахід, в результаті якого було спалено дві релейні шафи на важливих ділянках залізниці під Москвою.
- У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося збити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили в хмарочоси у діловому кварталі Москва-Сіті. У Москві в ніч проти 1 серпня знову лунали вибухи, столицю країни-окупанта атакували невідомі безпілотники.
- 3 серпня ГУР повідомило, що бійці-розвідники отримали від волонтерів безпілотні літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах".
- 16 листопада глава Міністерства стратегічної промисловості повідомив, що Україна запустила серійне виробництво "аналога" дрона-камікадзе Shahed-136 на державному заводі.
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