Россияне заявили о налете БпЛА на Московскую и Калужскую области. В ГУР подтверждают

Оккупанты заявили, что сбили девять беспилотников над Московской и Калужской областями России

Украинский беспилотник (Фото: скриншот с видео)

Россияне заявили, что в ночь на 14 декабря Московская и Калужская области были атакованы беспилотниками. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Враг написал, что российская противовоздушная оборона сбила девять дронов в Московской и Калужской областях.

Какие объекты были целями налета, пока неизвестно.

Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны подтвердил атаку, но не стал приводить подробностей.

Недавно в разведке сообщили, что в России учащаются сбои в работе железной дороги. ГУР показало совместное с движением сопротивления спецмероприятие, в результате которого были сожжены два релейных шкафа на важных участках железной дороги под Москвой.

В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось сбить средствами радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити. В Москве в ночь на 1 августа снова раздавались взрывы, столицу страны-оккупанта атаковали неизвестные беспилотники.

3 августа ГУР сообщило, что бойцы-разведчики получили от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "ужас".

16 ноября глава Министерства стратегической промышленности сообщил, что Украина запустила серийное производство "аналога" дрона-камикадзе Shahed-136 на государственном заводе.

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