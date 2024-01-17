"Щось прилетіло". У Шахтах біля Ростова вибух та величезна пожежа на поліефірному заводі: відео
У Шахтах Ростовської області Росії стався вибух та пожежа на поліефірному заводі, піднявся величезний стовп чорного диму. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.
Росіяни пишуть, що близько 11:20 місцеві жителі чули вибух, після якого на заводі почалася пожежа.
Представники Москви заявили про нібито спалах у цеху з виробництва наповнювачів для матраців та подушок.
Постраждали двоє людей. Російські пожежники гасять вогонь.
На одному з відео очевидців, які публікуються у соціальних мережах, один із місцевих мешканців каже, що перед вибухом на завод "щось прилетіло". Що саме спричинило інцидент, встановити поки що неможливо.
Увага. На відео присутня ненормативна лексика.
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