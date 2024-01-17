У Шахтах Ростовської області Росії стався вибух та пожежа на поліефірному заводі, піднявся величезний стовп чорного диму. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

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Росіяни пишуть, що близько 11:20 місцеві жителі чули вибух, після якого на заводі почалася пожежа.

Представники Москви заявили про нібито спалах у цеху з виробництва наповнювачів для матраців та подушок.

Постраждали двоє людей. Російські пожежники гасять вогонь.

На одному з відео очевидців, які публікуються у соціальних мережах, один із місцевих мешканців каже, що перед вибухом на завод "щось прилетіло". Що саме спричинило інцидент, встановити поки що неможливо.

Увага. На відео присутня ненормативна лексика.

Росіяни заявили, що в ніч проти 14 грудня 2023 року Московська та Калузька області були атаковані безпілотниками. Співрозмовник LIGA.net у ГУР підтвердив наліт, але без подробиць.

Росіяни намагалися видати за "навчання" наслідки вибуху резервуара з пальним на території нафтобази Роснафти у Воронежі.

30 листопада українська військова розвідка повідомила, що разом із рухом опору підпалила дві релейні шафи на важливих ділянках залізниці під Москвою, внаслідок чого там паралізувало рух поїздів.

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