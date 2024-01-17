В Шахтах Ростовской области России произошел взрыв и пожар на полиэфирном заводе, поднялся огромный столб черного дыма. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.

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Россияне пишут, что около 11:20 местные жители слышали взрыв, после которого на заводе начался пожар.

Представители Москвы заявили о якобы возгорании в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Пострадали два человека. Российские пожарные тушат огонь.

На одном из видео очевидцев, которые публикуются в социальных сетях, один из местных жителей говорит, что перед взрывом на завод "че-то прилетело". Что именно стало причиной инцидента, установить пока невозможно.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

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